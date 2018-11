Microsoft voi siirtyä AMD:n prosessoreihin – Välit Intelin kanssa kireänä

Paul Thurrottin verkkosivuille aktiivisesti kirjoittava Brad Sams on julkaissut uuden kirjan, jossa käsitellään Microsoftin laitestrategian toteutumista Surface-aikakaudella. Kirjasta Beneath A Surface löytyy myös muutamia paljastuksia. verkkosivuille aktiivisesti kirjoittavaon julkaissut uuden kirjan, jossa käsitelläänlaitestrategian toteutumista Surface-aikakaudella. Kirjasta

Samsin mukaan Microsoftin uusia-käyttöjärjestelmä olisi päätymässä taskukokoisen älypuhelimen sijaan johonkin hieman suuremman mittaluokan laitteeseen. Ohjelmistojätillä on ilmeisesti ollut haasteita keksiä kunnollista syytä sille, miksi sen kannattaisi satsata tällä hetkellä taskukokoisiin laitteisiin. Uuden ohjelmiston lanseeraaminen nykyisellä vahvuusalueella on turvallisempi ratkaisu.Lisäksi Microsoft on kehittämässä uutta ympäristöä aistivaa laitetta. Tällainen voisi olla esimerkiksi Cortanaan tukeva älykauitin, jota voitaisiin markkinoida esimerkiksi yrityksille avustamaan neuvotteluhuoneiden rutiineja. Microsoftin suunnitelmissa on myös pelkkänä näyttönä toimiva versio Surface Studiosta.Samsin tietojen mukaan Microsoftin ja Intelin välit ovat myös kiristyneet. Microsoft on pettynyt vanhaan yhteistyökumppaniinsa, koska Intel ei ole kyennyt edistymään odotetulla tavalla 10 nanometrin tuotantoprosessin kanssa. Viivytykset aiheuttavat ongelmia Microsoftin laiteprojekteille, minkä takia Microsoft pohtii AMD:n piireihin siirtymistä vuoden 2019 Surface-laitteiden kohdalla.