Samsung tuo isot SSD-asemat massamarkkinoille

Samsung on esitellyt massamarkkinoille suunnatun korkean tallennuskapasiteetin SSD-tallennusaseman. 860 QVO .asemat perustuvat 4-bittiseen MLC NAND -flash-arkkitehtuuriin.



Muistiarkkitehtuurin ansiosta SSD-asemien tallennuskapasiteetti on korkea. Myyntiin tulevien asemien kapasiteetit ovat 1, 2 ja 4 teratavua. Samsungin tarkoituksena on tarjota perinteisille kiintolevyille nopea ja kohtuuhintainen vaihtoehto. Samsungin näkemyksen mukaan uudet asemat poistavat tarpeen hybridiratkaisuille, joissa käyttöjärjestelmä ja sovellukset asennetaan nopealle SSD-asemalle ja tiedostot tallennetaan mekaaniselle kiintolevylle.



860 QVO:n peräkkäisten operaatioiden luku- ja kirjoitushuippunopeudet ovat 550 MB/s ja 520 MB/s.Asemat tulevat myyntiin tammikuussa 2019 ja hinnat alkavat 159,99 eurosta.