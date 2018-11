Gigantti paljasti Suomen ostetuimmat tietokoneet

Elo-syyskuu on vilkasta tietokonekauppaa koulujen alkamisen myötä, mutta opiskeluun tai toimistotyöskentelyyn sopivia tietokoneita ostetaan läpivuoden. Tämä näkyy Gigantin julkaisemasta listasta, josta löytyy sen myydyimmät tietokoneet lokakuun osalta.

Kärjessä on 749 euroa maksava Leonovon 15,6-tuumainen Ideapad ja toisena on 13,3 tuuman MacBook Air. Ne eivät ole välttämättä niitä kaikkein tehokkaimpia koneita, mutta ovat päteviä omaan käyttötarkoitukseensa eli tiedostojen editointiin.Pelikannettavat tuntuvat myös olevan suosittuja eSportin kulta-aikakaudella, sillä Gigantin kolmanneksi myydyin tietokone oli HP:n 15,6 tuuman Omen-pelikannettava. Hintaa sillä on 1899 euroa, eli mikään pieni investointi se ei ole. Kannettavasta löytyy Nvidia GeForce GTX 1070 -grafiikkaohjain, 8 gigatavua muistia ja Intelin Core i7-8750H -prosessori.Listalla on mukana kaikki tietokoneet, mutta pöytäkoneita löytyy vain kaksi kappaletta: MSI Codex 3 ja Acer Nitro N50. Molemmat löytyvät top 10:n häntäpäästä. Kenties pöytäkoneista kiinnostuneet kokoavat koneensa itse, joten markettikoneille ei ole samalla tavalla kysyntää kuin kannettaville.