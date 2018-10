MacBook Pro päivittyi salaa – Sai tehokkaamman vaihtoehdon

Mac-tietokoneiden osalta eilisessä lehdistötilaisuudessa eniten lava-aikaa saivat Mac mini ja MacBook Air, mutta Apple päivitti samaan aikaan myös ammattikäyttöön tarkoitetun 15-tuumaisen MacBook Pron.

Päivitys oli luonteeltaan suurimmaksi osaksi tekninen, joten selkeitä uusia ominaisuuksia tietokoneet eivät saaneet. Tämä lienee suurin syy myös sille, miksi MacBook Pro ei ollut illan tähti. MacBook Prohon on saatavilla:n-sukupolven grafiikkaohjaimet (joko Radeon Pro Vega 16 tai Radeon Pro Vega 20). Applen mukaan graafinen suorituskyky on parantanut edelliseen verrattuna jopa 60 prosentilla.Jos koneeseen tarvitaan suorituskykyisempää graafista tehoa, niin koneisiin on tietysti mahdollista lisätä ulkoinen GPU Pro Vega -ohjaimella varustetut 15 tuuman MacBook Prot tulevat markkinoille marraskuussa.