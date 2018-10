Apple julkaisi täysin uuden MacBook Airin

Apple esitteli tänään New Yorkissa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa päivityksen sitä jo pitkään kaivanneelle MacBook Airille. Kannettava on päivitetty nykyajan vaatimusten tasolle ja säilytetty MacBookien tuttu muotoilu



Uuden MacBook Airin tärkein ominaisuus on 13,3-tuumaisen näytön päivittyminen Retina-tasoiseksi. Tarkkuus on nelinkertainen aikaisempaan verrattuna ja alalle mahtuu yhteensä neljä miljoonaa pikseliä (2560 x 1600 pikseliä). Väritoisto on parantanut vuorostaan 48 prosentilla. Näyttöä ympäröivät kehykset ovat kaventuneet huomattavasti aiemmasta. Suoritin on tuttuun tyyliin Inteliltä (kahdeksannen sukupolven Core-prosessori).



MacBook Airissa on kaksi kolmannen sukupolven Thunderbolt-liitäntää, jotka hoitavat kaiken datasiirrosta akun lataamiseen. Kosketuslevy on päivitetty nykyaikaiseksi eli se perustuu Force Touch -teknologiaan. Lisäksi Apple on lisännyt kannettavaansa Touch ID -sormenjälkilukijan. Akkukeston osalta Apple lupaa 12 tunnin edestä yhtäjaksoista selausta.