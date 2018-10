Apple esitteli vihdoin uuden Mac minin

Tältä päivältä odotettiin paljon uudistuneita Mac-tietokoneita, ja odotetuimpana niistä vanhentuneen MacBook Airin uusi versio

Paljon tätäkin kauemmin olemme kuitenkin joutuneet odottamaan Mac minin uutta versiota, ja onneksi Applella oli myös esitellä sellainen tänään.Uusi Mac mini päivittää vuoden 2014 lopulla esitellyn minikokoisen tietokoneen tälle vuodelle. Tarjolla on siis uudistuksia lähes kaikilla rintamilla.Tärkeimpinä niistä voidaan pitää suorittimien uudistamista. Uusi Mac mini sisältää uudet kahdeksannen sukupolven Intel Core -suorittimet.Sisuskaluihin saa maksimissaan mm. kuuden ytimen Core i7 -suorittimen, 64 gigatavua RAM-muistia sekä 2 teraa SSD-tallennustilaa.Liitännistä löytyy nyt neljä USB-C/Thunderbolt 3 -liitäntää sekä HDMI, Ethernet ja kaksi perinteistä USB-A-liitäntää.Apple on myös sisällyttänyt uuteen Mac miniin T2-piirin, jollainen löytyy mm. tämän vuoden MacBook Prosta. Piirin avulla parannetaan niin tietoturvaa kuin tuodaan laitteeseen Hey Sirin kaltaisia ominaisuuksia.Yhteen asiaan Apple ei tässä huippuodotetussa päivityksessä kuitenkaan koskenut. Kyseessä on tietysti ulkonäkö, joka on edelleen varsin hillitty ja helposti piilotettava, joka soveltuu varsin hyvin monien minitietokonetarpeisiin.Uusi Mac mini saapuu myyntiin uuden MacBook Airin ja iPad Pron tavoin marraskuun 7. päivä. Hinnat alkavat 919 eurosta (Core i3/8GB/128GB).