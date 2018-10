Apple esitteli iPad Pron – GPU jopa Xbox One S:n tasolla

Uusien Mac-tuotteiden lisäksi Apple esitteli tänään uuden iPad Pro -tabletin, joka on nimensä mukaisesti suunniteltu sisältöjen tehokkaaseen luomiseen.



Kuten uudessa MacBook Airissa, myös iPad Prossa huomionarvoisinta on uusi laajempi näyttö (11 ja 12,9 tuumaa), joka hyödyntää uusimpia Applen teknologioita ja sen lisäksi se kattaa aikaisempaa suuremman osan tabletin pinta-alasta. Näytön kattavuuden laajentumisen taustalla on Koti-näppäimestä luopuminen ja Touch ID -sormenjälkilukijan korvaaminen Face ID -kasvojentunnistuksella.



Apple on muuttanut iPad Pron muotoilua rungon osalta oleellisesti. Vanha pyörereunainen muotoilu on korvattu iPhone 5 -sukupolven puhelimista tutulla kantikkaalla designilla. iPad Pro on 5,9 millimetriä paksu.



Uusissa iPad Pro -tableteissa käytetään A12X Bionic -järjestelmäpiiriä, jossa sekä prosessoriytimet että GPU-ytimet on Applen itse suunnittelemia. Suoritinytimiä on yhteensä kahdeksan kappaletta ja GPU-ytimiä on 7 kappaletta. Applen omien testien mukaan uudet iPad Prot ovat yhtä ydintä rastittavissa testeissä 35 prosenttia tehokkaampia kuin edellisen sukupolven iPadit. Multi-core-testeissä iPad Pro on petrannut vieläkin enemmän ja saavuttanut jopa 90 prosentin parannuksen. Grafiikoiden osalta Apple vertaa iPad Protaan Xbox One S:ään.

Liitäntöjen osalta Apple on siirtynyt omasta Lightning-liitännästä yleisempään USB-C:hen. Apple Pencil on mahdollista kiinnittää magneettisesti iPad Pron kylkeen, jolloin kynä myös latautuu langattomasti samaan aikaan.





Lisää uutisotsikoita Edellinen: Apple julkaisi täysin uuden MacBook Airin