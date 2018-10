Kuvavuoto – Tältä uusi iPad Pro näyttää!

Applen syksyn toinen lehdistötilaisuus, jossa on määrä esitellä Huomenna koittaasyksyn toinen lehdistötilaisuus, jossa on määrä esitellä uuden sukupolven iPad Prot . Bloomberg kertoi viime viikolla iPadien uusista muotoilusta, josta saatiin nyt konkreettista visuaalista vihjettä 9to5macin kuvavuodon ansiosta

Bloombergin mukaan Apple on hylännyt Touch ID -sormenjälkilukijan ja korvannut sen Face ID -kasvojentunnistuksella, mikä on mahdollistanut esimerkiksi näytön kehysten radikaalin kaventamisen. Bloombergin lähteet myös kertoivat Applen ottaneen uusissa iPad Proissa iPhone 5 -sukupolven laitteista tutun kantikkaamman muotoilun.9to5macin julkaisemasta kuvasta voidaan päätellä kehysten todella kaventuneen ja kotinäppäimen hävinneen, mutta muista muotoilullisista seikoista on paha mennä sanomaan. Sivuston esittämä kuva on iOS 12 -käyttöjärjestelmän syövereistä löytynyt ikoni. Kuvassa näkyvä laite ei ole välttämättä suora klooni oikeasta laitteesta, koska joitain piirteitä on saatettu korostaa ylenpalttisesti.Sivuston tietojen mukaan Apple on myös lanseeraamassa muutamien amerikkalaisten ja eurooppalaisten operaattoreiden kanssa eSIM-ominaisuuden iPhonelle.