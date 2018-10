Salaisuudet paljastuivat – Tällaisia uutuuksia Apple julkaisee ensi viikolla

Apple järjestää ensi viikon alussa lehdistötilaisuuden New Yorkissa. Odotukset tulevista laitejulkistuksista ovat korkealla, mutta järjestää ensi viikon alussa lehdistötilaisuuden New Yorkissa. Odotukset tulevista laitejulkistuksista ovat korkealla, mutta Bloomberg valottaa uutisessaan mitä oikein on luvassa.

Bloombergin lähteiden mukaan koko tilaisuuden teemana on(engl.), joten Applen tuotejulkistukset keskittyvät Mac-tietokoneisiin ja iPad Pro -tabletteihin. Viimeksi mainitut ovat saaneet Bloombergin mukaan uuden muotoilun, jossa korostuu Face ID -kasvojentunnistusteknologian mahdollistamat ohuet kehykset LCD-näytön ympärillä. Muutoksia on tehty rungon muotoiluunkin: pyöreälinjaisten reunojen tilalle on tullut iPhone 5 -sukupolvesta tuttu "sardiinipurkkimainen" design.Apple on tehnyt myös historiallisen porttivalinnan: iPad Prot eivät enää käytä Applen omaa Lightning-porttia, vaan tilalle on laitettu USB-C-standardin mukainen liitin. Jää nähtäväksi muuttuuko iPhonien portti ensi vuonna. Järjestelmäpiiri on tietysti päivittynyt A12 Bioniciin tehokkaampaan varianttiin, joten iPadin grafiikkaohjain on nyt Applen itse suunnittelema.Uusien iPadien lisäksi Apple aikoo esitellä lehdistötilaisuudessa päivitetyn Apple Pencil -kynän sekä uusia Mac-tietokoneita. Apple aikoo korvata vanhan MacBook Air -kannettavan uudella mallilla, jossa tulee olemaan 13-tuumainen ja korkean resoluution näyttö. iPadien tavoin uuden Mac-kannettavan kehykset on höylätty mahdollisimman pieniksi. Kämmeneen mahtuva Mac mini -tietokonekin on saamassa päivityksen.Bloombergin mukaan Applen tuotekehityksessä työstetään uusia iMac-, iMac Pro- ja 12-tuumaista MacBook -tietokoneita. Jotkut näistä saattavat päivittyä ensi viikolla.