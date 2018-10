Samsung kehittää taipuvaa näyttöä kannettaviin tietokoneisiin

Samsung julkistanee marraskuun alussa taipuvan älypuhelimen, mutta sen lisäksi yhtiö kaavailee uusia käyttökohteita taipuville näyttöpaneeleille. Lee Min-cheol paljasti yhtiön tuotekehityksestä löytyvän taipuvalla näytöllä varustettu kannettava tietokone. julkistanee marraskuun alussa taipuvan älypuhelimen, mutta sen lisäksi yhtiö kaavailee uusia käyttökohteita taipuville näyttöpaneeleille. The Korea Heraldin uutisoinnin mukaan Samsung Electronicsin markkinointijohtajapaljasti yhtiön tuotekehityksestä löytyvän taipuvalla näytöllä varustettu kannettava tietokone.

Jutusta ei selviä kovin täsmällisesti minkä takia Samsung haluaa kehittää tällaisen tuotteen, mutta yhtiön tarkoituksena on luoda taipuvan näytön ympärille uusia lisäarvoa tuovia toimintoja. Se mitä nämä tarkalleen ottaen ovat, jäävät toistaiseksi kunkin mielikuvituksen varaan. Jutusta ei myöskään täsmällisesti ilmene sitä, että taipuuko koko tietokoneen näyttö vai onko se kaarevoitettu vain tiettyyn muotoon.Taipuvat näytöt kehitetään Samsungin AMOLED-teknologian ympärille, joten markkinoille on tulossa kookkaampia AMOLED-näyttöpaneeleita. Tähän mennessä teknologiaa on hyödynnetty suurimmaksi osaksi älypuhelimissa tai tableteissa.