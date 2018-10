iPadit uudistuvat – Aika hankkia uusia lisälaitteet?

Kenties kuluvan kuukauden aikana julkaistavat uudet iPad Pro -mallit sisältävät lisälaitteiden omistajien kannalta harmittavia uudistuksia. Apple aikoo nimittäin päivittää tablettien liitännät uusiin versioihin.



9to5macin paljastusten mukaan Apple aikoo esimerkiksi lisätä tämän vuoden iPad Pro -malleihin USB-C-liitännän, jonka avulla on mahdollista siirtää kuvaa ulkoiseen näyttöön HDR-sisältöä 4K-tarkkuudella. Käytännössä tämä voi tarkoittaa sitä, ettei uusissa iPadeissä ole enää lainkaan Lightning-liitäntää. Yhteensopivuus vanhojen lisälaitteiden ja kaapeleiden kanssa on siis katkolla. Myös iPadien magneettinen liitin uudistuu.



Kenties tästä syystä Apple aikoo esitellä uuden version Apple Pencil -kynästä. Uuden kynän parittaminen iPadin kanssa onnistuu etänä samalla tavalla kuin vaikkapa AirPodsien tapauksessa.



Kotinäppäimen ja sormenjälkilukijan poistamisen ansiosta Apple on voinut uudistaa tablettiensa designin. Näyttö tulee olemaan edge-to-edge-tyylinen ja Face ID -kasvojentunnistuksen käyttö on mahdollista sekä pysty- että vaaka-asennossa.