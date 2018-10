Intel esitteli 9. sukupolven Core-suorittimet

Intel esitteli eilen odotetusti 9. sukupolven Core-prosessorit. Desktop-kokoonpanoihin tarkoitetut suorittimet edustavat Intelin nykyistä kärkiosaamista, joten prosessorit soveltuvat raskaaseen käyttöön.

Kerroinlukittomia K-sarjan suorittimia esiteltiin kolme kappaletta: kahdeksanytiminen Core i9-9900K (16 säiettä), kahdksanytiminen Core i7-9700K (kahdeksan säiettä) ja kuusiytiminen Core i5-9600K (kuusi säiettä). Kahden ensinnä mainitun kohdalla peruskellotaajuus on 3,6 gigahertsiä (Turbo-taajuus 5,0 ja 4,9 gigahertsiä), kun taas Core i5-9500K:n perustaajuus on 3,7 gigahertsiä (Turbo: 4,6 GHz).Core i9-9900K:n suositushinta Yhdysvalloissa on 488 dollaria, i7-9600K:n suositushinta on 374 dollaria ja i5-9600K:n saa omaksi 262 dollaria. Uudet prosessorit toimivat 300-sarjan piirisarjojen kanssa, mutta Intel esitteli myös uuden piirisarjan, Z390:n, joka sisältää tuen 802.11ac Wi-Fille ja sisäänrakennetun tuen USB 3.1 gen 2:lle (10Gb/s).Uusia X-sarjan prosessoreita esiteltiin peräti seitsemän kappaletta. Erityistä suorittimissa K-malleihin verrattuna on suurempi määrä suoritinytimiä (jopa 18 kpl) ja PCIe-väyliä (44+24 kpl). Hinnat liikkuvat 589 ja 1979 dollarin välimaastossa.