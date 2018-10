Googlelta täysin uusi Pixel Slate – tässä kuvat ja tiedot

Hakujätti esitteli Pixel-tilaisuudessaan uuden tabletin, joka kantaa nimeä Pixel Slate. Kyseessä ei ole Android-tabletti, vaan ChromeOS:ää pyörittävä uudenlainen tablet-tietokone.



Pixel Slate pitää sisällään 12,3 tuuman ja 293 ppi:n pikselitiheyden tarjoavan LCD-näytön, jossa on käytetty yhtiön mukaan uudenlaista näyttöteknologiaa, jonka ansiosta kuvan päivittyminen on nopeampaa.



Laitteesta löytyy kaksi 8 megapikselin kameraa, yksi edestä ja yksi takaa. Etukamera tarjoaa laajakuvalinssin, joka soveltuu hyvin selfie-kuville ja videopuheluille.



Yhtiön mukaan laite on todellinen välimalli älypuhelimen ja tietokoneen välillä. Se on yksinkertainen käyttää, mutta tarjoaa parhaimmillaan monipuolisuutta jopa Linux-sovellusten muodossa.

Pixel Slaten myötä ChromeOS tarjoaa myös entistä paremman Google Assistant -integraatio.



Teknisesti Pixel Slate tarjoaa parhaimmillaan jopa kahdeksannen sukupolven Core i7 -suorittimen, 16 gigatavua RAM-muistia ja 256 gigatavua tallennustilaa.



Google esitteli luonnollisesti myös näppäimistökuoren, jolla Pixel Slatesta saa esiin sen todellisen tietokonepotentiaalin.



Pixel Slate saapuu myöhemmin tänä vuonna, joskaan Suomen tilanteesta ei ole tietoa, 599 dollarin alkaen-hintaan Celeron-suorittimella. Huippumalli tosin maksaa peräti 1599 dollaria. Näppäimistöllä on lisähintaa 199 dollaria.