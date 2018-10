Apple estää ulkopuolisilta pääsyn Maceihin – Vain valtuutetut saavat korjata

Applen laitteet eivät ole pitkään aikaan olleet niitä kaikkein helpoimpia korjata omatoimisesti, vaan yhtiö on panostanut DIY-korjaamisen sijaan tuotteiden kompaktiin muotoiluun. Samaan aikaan yhtiö on kiristänyt otettaan laitteiden korjaamisesta.

Vuotaneen dokumentin mukaan uusissa MacBook Pro -kannettavissa ja iMac Pro -tietokoneissa ote on jo niin tiukka , että tiettyjen korjaustehtävien jälkeen tietokoneelle on suoritettava onnistuneesti Applen diagnostiikka-analyysi. Mikäli nämä korjaukset tehdään ilman diagnostiikkaa, muuttuu käyttöjärjestelmä täysin toimimattomaksi. Käytännössä menetelmä pakottaa tietyissä tapauksissa käyttämään Applen omaa tai sertifioitua korjausta.Taustalla on Applen kehittämä T2-mikropiiri, joka vastaa käyttöjärjestelmän tietoturvallisesta käynnistymisestä. Diagnostiikkavelvoite koskee vuoden 2018 MacBook Pron osalta näyttöön, emolevyyn, Touch ID -sormenjälkilukijaan ja rungon yläosaan (näppäimistö ja kosketuslevy) tehtyjä korjauksia. iMac Pron (2018) osalta velvoite koskee emolevy- ja massamediakorjauksia.