Microsoft uudisti Surface Pron – Lisää suorituskykyä

Myöhään eilen illalla järjestetyssä lehdistötilaisuudessa Microsoft esitteli joukon uusia Surface-laitteita. Yksi odotetuimmista uutuuksista oli Surface Pro 6, joka tulee kauppoihin 16. lokakuuta. Tabletin hinnat alkavat 899 dollarista.



Surface Pro 6:ssa uutta on päivitetyt komponentit, esimerkiksi prosessori on vaihdettu kahdeksannen sukupolven Core-suorittimiin. Halvimmat vaihtoehdot perustuvat Core i5 -malleihin ja kalliimmat Core i7 -piireihin. Uudistetun jäähdytysratkaisun ansiosta Surface Pro 6:ssa on voitu käyttää tehokkaampia suorittimia, Microsoftin mukaan Pro 6 -mallit ovat jopa 67 prosenttia suorituskykyisempiä kuin edeltäneet mallit.



Akkukesto on myös parantunut 13,5 tuntiin. Liitännät ovat pysyneet samoina, joten esimerkiksi USB-C-paikkaa koneesta ei edelleenkään löydy. Uutta on myös uusi mattamusta värivaihtoehto.