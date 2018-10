Ulkoisesti uusi Surface Studio 2 muistuttaa erittäin paljon Microsoftin alkuperäistä AIO-tietokonetta, joten siitä löytyy esimerkiksi kosketusnäyttö ja tietokone on mahdollista kallistaa piirtotyöskentelyyn sopivaksi työtasoksi. Näytön koko on pysynyt 28-tuumaisena, mutta paneelia on kehitetty kirkkaammaksi (38 proenttia) ja kontrastiltaan paremmaksi (22 prosenttia).Prosessorikin on vaihdettu tuoreimpaan kahdeksannen sukupolven Core-suorittimeen ja massamuistitkin ovat vikkelämpiä. Microsoft lupaa jopa 50 prosenttia parempaa suorituskykyä. Grafiikkaohjaimien osalta vaihtoehtoina ovat Nvidian GeForce GTX 1060 tai 1070.Marraskuun puolivälissä myyntiin tulevan Surface Studio 2:n hinnat alkavat 3500 dollarista.