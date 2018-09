Vahvoja viitteitä ilmi – iPad uudistuu täysin tänä vuonna

iOS 12 -mobiilikäyttöjärjestelmän esiversiot tarjosivat paljon aineksia spekulaatioille Applen tämän syksyn tuotemallistosta. Käyttöjärjestelmästä löytyy uutta ammennettavaa edelleen vaikka -mobiilikäyttöjärjestelmän esiversiot tarjosivat paljon aineksia spekulaatioilletämän syksyn tuotemallistosta. Käyttöjärjestelmästä löytyy uutta ammennettavaa edelleen vaikka sen ensimmäinen vakaa versio julkaistiinkin jo tällä viikolla

Ohjelmiston kehittäminen nimittäin jatkuu edelleen ja tällä hetkellä Cupertinossa väkerretään iOS 12.1:tä, jonka ensimmäisestä betasta on löytynyt mainintoja mystisestä iPad2018fall-nimisestä laitteesta . Apple ei ole vielä tänä syksynä esitellyt uusia iPadejä, joten kyseessä on selkeästi jokin ennennäkemätön laite.Aiemmistakin betoista on löytynyt vinkkejä uudesta iPad Prosta. Esimerkiksi uusi iPad-ikoni, jonka ulkoasun perusteella iPadistä on häviämässä Touch ID -sormenjälkilukija ja laitteen kehykset ovat kapenemassa nykyisestä. Uudessa iOS 12.1 betassa löytyy myös maininta Memoji-hahomen synkronoinnista, joten samoja hahmoja pystyisi käyttämään iPhonella ja iPadillä. Se on uusi merkki uudesta iPadistä, sillä toiminto vaatii taakseen TrueDepth-kameran.