Googlen seuraava Pixelbook paljastui videolta?

Googlen syksyn Pixel-tilaisuus lähestyy kovaa vauhtia, sillä aikaa on enää alle kuukausi. Hakujätin älypuhelinjulkaisuista tiedetään tosin tässä vaiheessa jo melkoisesti, joten kovinkaan suuria yllätyksiä ei ole enää tarjolla.

Yhtiöstä on myös pistetty loppu Pixel Watch -huhuille , joten Google-älykelloa on turha odottaa lokakuun alussa. Sen sijaan Pixel-brändätty läppäri saattaa olla tulossa.Uusi vuoto esittelee väitetysti uutta versiota Pixelbookista, kertoo Chrome Unboxed . Viime vuonna esitellyn laitteen seuraaja löytyy videolta, mikäli videon tekijää on uskominen. Pixelbook 2 saa tämän mukaan ainakin pienemmät reunukset sekä erikoisen pyöreät näppäimet.Lyhykäisellä videolla ei valitettavasti ole kovin paljon muuta paljastettavaa, mutta muutamat kuvat ovat esitelleet hieman erinäköistä Pixelbookia, joka näkyy yllä kuvissa. Huhujen mukaan Googlella onkin ollut kehitteillä ainakin kaksi eri versiota laitteesta, jotka kantavat koodinimiä Nocturne ja Atlas.Nähtäväksi jää mikä tai mitkä näistä esitellään lokakuun 9. päivä.