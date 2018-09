Pakottaako Apple taas vaihtamaan johdot? iPadiin tulossa uusi liitäntä

Apple-analyytikko Ming-Chi Kuo -analyytikko väittää tuoreimmassa raportissaan , että uuden sukupolven iPad Prossa ei käytettäisi enää Lightning-porttia. Tilalle on tulossa laajemmin käytössä oleva USB-C-portti.

Tieto kuulostaa hieman oudolta, koska Apple on tyypillisesti pitänyt kynsin ja hampain kiinni omista standardeistaan, joilla se pystyy erottautumaan kilpailijoiden tuotteista. Lisäksi tuntuu oudolta, että Lightning-portista siirrytään pois vain iPad Pron kohdalla ja esimerkiksi uudet iPhonet käyttäisivät edelleen vanhaa liitintä. Tällöin iPhonen ja iPadin laturijohdot eivät olisi yhteensopivia.Lisäksi Applen tulisi päivittää Pencil-kynä, koska nykyinen Lightning-liitintä käyttävä malli ei sopisi uuteen iPad Prohon ilman sovitinkappaletta.Kuon lähteet tietävät myös kertoa, että tänä syksynä esiteltävässä edullisessa MacBookissa hyödynnettäisiin Touch ID -sormenjälkilukijaa. Mobiililaitteissa Apple on kuitenkin siirtymässä pois Touch ID:stä ja korvaamassa sen Face ID -kasvojentunnistuksella.Apple Watchin Series 4 -malliin on vuorostaan tulossa keraaminen takakuori ja uusi LED-sensori, jonka avulla Apple on pystynyt lisäämään kelloonsa EKG-mittauksen.