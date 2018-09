Microsoft esittelee uusia Surface-laitteita heti ensi kuun alkuun

Microsoft on lähettänyt kutsuja tulevaan lehdistötilaisuuteen, josta odotetaan uusia laitejulkaisuja. Lokakuun 2. päivä New Yorkissa järjestettävä tilaisuus pitää sisällään todennäköisesti uuden sukupolven Surface-laitejulkistuksia.

Microsoft kamppailee syksyn julkistusruuhkassa Applen tämän viikon iPhone-julkistusten sekä Google viikko Surface-tilaisuuden jälkeen julkistettavien Pixel-laitteiden kanssa. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan ole aivan yhtä selvää mitä Microsoftilla on tarjottimella. Engadgetin mukaan voi olla, että New Yorkissa esitellään ensimmäistä kertaa uutta Surface Book 2 -mallia sekä mahdollisesti jotain täysin uutta laitetta. Surface Phone -puhelimen julkaisu on sitten männävuosien unohdettu kuitenkin, eikä sen julkaisuun uskota.Liikaa vihiä ei tarjoa myöskään oheinen kutsu, jossa pyydetään vain "hetki aikaa".