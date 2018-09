Samsung Galaxy Tab S4 saapui kauppoihin

Samsungin Galaxy Tab S4- ja Galaxy Tab A 10.5 -tabletit saapuivat kauppoihin Suomessa elokuun viimeinen päivä. Tablettien ensiesittelystä on jo hieman aikaa, joten speksien kertaaminen lienee paikoillaan.

Galaxy Tab S4:stä löytyy 10,5 tuuman Super AMOLED -näyttö, jonka resoluutio on 2560x1600 pikseliä. Samsung on kaventanut tabletin reunoja aiemmasta, joten näyttöalaa on 11 prosenttia aiempaa enemmän. Suorituskykyä pidetään yllä kahdeksanytimisellä järjestelmäpiirillä, jonka ytimet tikittävät maksimissaan 2,35 ja 1,9 gigahertsin kellotaajuudella. Käyttömuistia löytyy neljä gigatavua ja sisäistä tallennustilaa on 64 gigatavua (microSD-paikka).Tab S4:stä löytyy AKG:n virittämät ja Dolby Atmos -tilaääntä tukevat kaiuttimet. Akulla on kokoa 7300 milliampeerituntia, jonka luvataan riittävän 16 tunnin yhtäjaksoiseen käyttöön. Tabletti tukee Galaxy Note9 -puhelimenkin mukana tulevaa S Pen -kynää.Tab S4:n 4G-version suositushinta on 799 € ja Wifi-version 749 € . Mikäli hakusessa on hieman edullisempi moderni tabletti, Samsungin Tab A 10.5 voi olla passeli vaihtoehto. Sen 4G-version suositushinta on 399 € ja Wifi-version 349 €.