Uusi tietokonevillitys – Kannettavien reunat ohenevat olemattomiin

Älypuhelimissa on yleistynyt viime syksyn jälkeen reunukseton muotoilu, jossa puhelimen näyttö kattaa käytännössä koko laitteen etupuolen. Sama trendi näyttää tarttuneen myös kannettaviin tietokoneisiin, sillä laitevalmistaja toisensa jälkeen on esitellyt kehyksettömiä tietokoneita IFA-messuilla.



Ensimmäisenä areenalle asteli Dell, joka toi kompaktimman muotoilun tämän vuoden XPS 13 -malliin. Alareunaa lukuun ottamatta XPS 13:n kehykset ovat vain muutaman millimetrin levyisiä. Samanlaista muotoilua käytetään XPS 13 2-in-1:ssä, joka muuttuu saranointinsa ansiosta kannettavasta tabletiksi.



Acer seurasi perässä 14-tuumaisella Swift 7:llä, jonka screen-to-body-suhdeluku on peräti 92 prosenttia. Tietokoneesta löytyy XPS 13:n tavoin uusimmat kahdeksannen sukupolven Core-suorittimet. Maailman ohuimmaksi kannettavaksi kehutin Swift 7:n näytön reunukset ovat vain 4,27 millimetriä leveät.



Intelin Whiskey Lake -sukupolven Core U -suorittimia käytetään myös Asuksen uudistuneessa ZenBook-mallistossa, jonka kehykset ovat vieläkin ohuempia kuin Swift 7:ssä. Asuksen mukaan Zenbookin screen-to-body-suhdeluku on 95 prosenttia. Asus kehuukin tietokoneensa olevan maailman kompaktein 13 tuuman kannettava. Vasemman ja oikean reunan kehyksen leveys on 2,8 millimetriä ja alareunassa kehustä on 3,3 millimetriä. Web-kameralla varustetussa yläreunassa kehys on vuorostaan 5,9 millimetriä leveä.

Erikoista Zenbookissa on kosketuslevyyn integroitu läpinäkyvä NumberPad-numeronäppäimistö. Kun NumberPadin aktivoituu, kosketuslevyyn aktivoituu valot, jotka heijastavat täysikokoisen numeronäppäimistön.