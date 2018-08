Täysin uudenlaiset kannettavat tulossa markkinoille – Intel esitteli uusia ultrabook-prosessoreita

Saksassa alkavia IFA-messuja silmällä pitäen Intel on esitellyt uusia kevyisiin kannettaviin tarkoitettuja prosessoreita. Intel päivitti U-sarjan Core-suorittimia, mutta lisäksi yhtiö paljasti kolme Y-sarjan prosessoria. Intelin mukaan prosessorit mahdollistavat uusien innovatiivisten laitetyyppien lanseeraamisen.

Y-sarjan Core-suorittimet on tarkoitettu äärimmäisen kevyisiin ja ohuisiin kannettaviin, joiden jäähdytysratkaisuissa ei tarvita lainkaan äänekästä ja tilaa vievää tuuletinta. Core M3-8100Y-, i5-8200Y- ja i7-8500Y -prosessorit ovat spesifikoitu TDP-arvoltaan viisi wattisiksi, joten ne tuottavat lämpöä hyvin maltillisesti. Tämän seikan ansiosta kannettavista voidaan tehdä ohuita ja kevyitä, kun tietokoneessa ei tarvita välttämättä kovin kummoista akustoa.Käytännössä Y-sarjan Core-prosessorit on suunniteltu Apple MacBookin kaltaisten kannettavien prosessoriksi. Engadgetin mukaan lehdistötilaisuudessa demottiin 15 tuuman tietokonetta, joka oli kokoisekseen poikkeuksellisen kevyt. Y-sarjan prosessoreissa on kaksi ydintä ja kellotaajuudet liikkuvat 1,1–1,5 gigahertsin maastossa.Tehokkaampiin ja hieman massiivisempiin ultrabook-kannettaviin tarkoitetut U-sarjan Core-prosessorit sisältävät uutena ominaisuutena nopeamman integroidun Wi-Fi-piirin, joka pystyy siirtämään tietoa langattomasti parhaimmillaan gigabitin verran sekunnissa. Lisäksi akkukestoa on pyritty parantamaan vähävirtaisuutta edistävien optimointien avulla. Intel on myös panostanut puheohjaukseen uuden neliytimisen äänisignaaliprosessorin avulla.Core i7-8565U ja i5-8265U ovat neliytimisiä (kellotaajuudet 1,6–1,8 GHz), kun taas Core i3-8145U on kaksiytiminen.