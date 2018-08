Samsungilta supernopea ulkoinen SSD-asema

Samsung on esitellyt ulkoisen NVMe-SSD-aseman, joka yhtiön omien sanojen mukaan vie ulkoisten tallennusmedioiden suorituskyvyn täysin uudelle tasolle. Samsung Portable SSD X5 -asema tulee saataville 500 gigatavun sekä yhden ja kahden teratavun malleina.



X5:n suurimmat luku- ja kirjoitusnopeudet ovat 2800 ja 2300 MB/s. Näihin lukemiin päästäkseen Samsung on joutunut turvautumaan Thunderbolt 3 -tiedonsiirtoväylään, minkä johdosta asema ei ole yhteensopiva pelkkää USB:tä tukevien tietokoneiden kanssa. Hämmennystä voi tulla kuluttajien keskuudessa, sillä Thunderbolt 3:n tiedonsiirtoväylän porttina käytetään USB-C:tä.



Asemassa on iskunkestävä sisärunko ja kulutusta kestävä ulkokuori, minkä ansiosta se kestää vahinkopudotuksia kahdesta metristä. Korkean suorituskyvyn takia asema saattaa tuottaa runsaasti lämpöä, mutta levyn jäähdytyselementti suojelee X5:tä ylikuumenemiselta.



X5:llä on kolmen vuoden takuu, ja myynti alkaa maailmanlaajuisesti 3. syyskuuta 2018. Suositushinnat: Gt-malli 419 euroa, 1 Tt-malli 729 euroa ja 2 Tt-malli 1449 euroa.