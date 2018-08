GlobalFoundries keskeytti viime hetkellä – Ei aio aloittaa 7nm:n tuotantoa

GlobalFoundries TSMC:n tai Samsungin kanssa uusimpia tuotantoprosesseja käyttävistä asiakkaista, vaan se aikoo keskittyä vanhempiin teknologioihin. Puolijohdevalmistaja on päättänyt lopettaa 7 nanometrin tuotantoprosessiin liittyvät kehitys- ja tuotantohankkeet. Yhtiön mukaan se ei aio enää kilpailla:n taikanssa uusimpia tuotantoprosesseja käyttävistä asiakkaista, vaan se aikoo keskittyä vanhempiin teknologioihin.

GlobalFoundriesin mukaan strategiamuutoksen taustalla ei ole tekniset ongelmat, vaan kyse on puhtaasti liiketoiminnallisista syistä. Uusimpien tuotantoprosessien vaatimat investoinnit kasvavat jokaisella askeleella suuremmiksi, minkä lisäksi uusinta teknologiaa janoavien asiakkaiden määrä on hyvin rajallinen. Kilpailu käy siis kovana, joten pienemmälle yhtiöille voi olla fiksumpaa jättäytyä suosiolla taka-alalle.AMD on perinteisesti käyttänyt GlobalFoundriesin tuotantolaitoksia suorittimiensa ja grafiikkaprosessoreidensa valmistamiseen. Jatkossa AMD aikoo valmistaa prosessorinsa TSMC:lle.GlobalFoundries oli edennyt 7 nanometrin tuotannon suhteen jo hyvin pitkälle. Massatuotannon ylösajo oli tarkoitus alkaa tämän vuoden lopulla.