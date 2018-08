Nvidia julkisti GeForce RTX 2000 -malliston – Tukee reaaliaikaista säteenjäljitystä

Nvidia esitteli eilen Gamescom-pelitapahtuman aattona uuden sukupolven GeForce RTX 2000 -sarjan grafiikkaohjaimet. Mallisto koostuu toistaiseksi kolmesta näytönohjaimesta: RTX 2070:stä, RTX 2080:stä ja RTX 2080 Ti:stä. Tämän lisäksi jokaisesta ohjaimesta tulee saataville Founders Edition -versiot.

Uuteen Turing-arkkitehtuuriin perustuvat ohjaimet nostavat Nvidian markkinointilupausten mukaan suorituskykyä jopa kuusinkertaisiksi edelliseen sukupolveen verrattuna – ainakin joissain laskentatehtävissä. Ohjaimista löytyy tekoälylaskentaan tarkoitettuja Tensor Core -ytimiä, joita voidaan hyödyntää tietokonegrafiikoiden saralla joidenkin monimutkaisten efektien simuloimisessa.Varsinainen keihäänkärkiominaisuus on kuitenkin reaaliaikainen säteenjäljitys (ray-tracing), jonka Nvidia on mahdollistanut grafiikkaprosessoriin lisätyn erillisellä piirillä. Aikaisemmin pelien valaistuksen ja varjot perustuivat ennalta laskettuun ja määritettyyn grafiikkaan, mutta säteenjäljityksen ansiosta valaistusta voidaan muutella reaaliajassa, jolloin pelien visuaalinen ilmekin saa fotorealistisempia piirteitä. Säteenjäljitystä aiotaan hyödyntää muutamissa peleissä, kuten Battlefield V:ssä, Shadow of the Tomb Raiderissa ja Metro ExodusissaRTX 2080:n ja RTX 2080 Tin ennakkomyynti alkoi heti ja ne tulevat saataville syyskuun 20. päivänä. Niiden suositushinta on 699 ja 999 dollaria. Founders Edition -leima nostaa hintaa 100 ja 200 dollarilla (vastaavasti). GeForce RTX 2070 tulee myyntiin vuorostaan lokakuussa ja sen suositushinta on 499 dollaria (Founders Editionin 599 dollaria).Lisätietoja ohjaimista löytyy Nvidian verkkosivuilta