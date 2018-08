Apple päivittää vanhentuneet tietokoneensa – Tulossa uusi MacBook Air ja Mac mini

Applea on kritisoitu voimakkaasti Mac-tietokoneiden verkkaisesta päivityssyklistä, mutta tänä syksynä on luvassa ainakin pari kaivattua tuotejulkaisua. Mahdollisesti lokakuussa esiteltävistä tietokoneista on kritisoitu voimakkaasti-tietokoneiden verkkaisesta päivityssyklistä, mutta tänä syksynä on luvassa ainakin pari kaivattua tuotejulkaisua. Mahdollisesti lokakuussa esiteltävistä tietokoneista uutisoi Bloomberg

Bloombergin lähteiden mukaan Apple olisi tuomassa markkinoille MacBook Airin korvaajan. Luvassa on siis päivitetyllä raudalla varustettu alemman hintaluokan MacBook. Uutta olisi ainakin siirtyminen tarkkaan Retina-näyttöön sekä näyttöä ympäröivien kehysten kaventaminen, jolloin 13 tuuman näytöllä varustettu kone saadaan puristettua fyysisiltä mitoiltaan pienempään kokoluokkaan. Prosessori modernisoidaan oletettavasti samassa yhteydessä.Toinen päivitettävä Mac-tietokone on kodin mediapalvelimen virkaa monessa taloudessa toimittava Mac mini. Edullisen pöytäkoneen hinta on ilmeisesti nousemassa nykyisestä, koska Apple kasvattaa tietokoneen tallennustilan määrä ja prosessorikin vaihtuu vauhdikkaampaan. Bloombergin mukaan uudessa Mac minissä pyritään huomiomaan aiempaa paremmin ammattikäyttäjien tarpeet.Applen odotetaan esittelevän tänä syksynä myös kolme uutta iPhonea sekä uudet iPad Pro -tabletit.