Arm uhkaa – älypuhelinprosessorit haastavat kannettavat tietokoneet parin vuoden päästä

Arm Mobiililaitteiden järjestelmäpiireissä käytettävää suoritinarkkitehtuuria kehittävä uhkaa ohittavansa suorituskyvyssä Intelin ultrabook-prosessorit vuosikymmenen loppuun mennessä. Yhtiö esitteli suoritinytimien vuoteen 2020 yltävän roadmapin, minkä yhteydessä Arm lupasi laskentatehon kasvavan jopa 2,5-kertaiseksi Cortex-A73:een verrattuna.

Vuoteen 2020 ulottuvassa roadmapissa on kolme suoritinydintä, joista yksi on nykyinen 10 nanometrin prosessilla valmistettava Cortex-A76, mutta vuoden loppua kohden saataville pitäisi tulla saataville myös uudella 7 nanometrin tekniikalla varustettu ydin. Arm on ajoittanut ensi vuodelle koodinimeä Deimos kantavan ytimen, joka valmistetaan niin ikään 7 nanometrin tekniikalla ja arkkitehtuuria on optimoitu nykyisestä hieman.Nykyinen arkkitehtuuri huipentuu ilmeisesti vuonna 2020 julkaistavaan Hercules-ytimeen, joka valmistetaan mahdollisesti jo viiden nanometrin tekniikalla. Juuri Herculesin luvataan olevan Cortex-A73:a jopa 2,5-kertaa suorituskykyisempi.Arm:n näkemyksen mukaan tänä vuonna julkaistava 7 nanoemtrin Cortex-A76-ydin tulee olemaan suorituskyvyn suhteen samalla tasolla kuin Intelin Corte i5-7300U (valmistetaan 14 nanometrin prosessilla). Lehdistölle jaetussa diassa yritetään kiinnittää huomiota Intelin suorittimien suorituskyvyn hitaaseen kehitykseen ja korostetaan vuorostaan Arm:n nopeaa kehitystä.Ulostulon ajatuksena ilmeisesti on lämmittää ajatusta, että tulevaisuudessa kannettavissa tietokoneissa voidaan hyvin käyttää Arm:n suoritinytimiä Intelin prosessoreiden sijaan.