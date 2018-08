Turtle Beachilta uusi Atlas-pelikuulokesarja PC:lle

Erityisesti kuulokkeistaan tunnettu Turtle Beach on julkaissut uuden pelikuulokesarjan PC:lle.

Turtle Beachin Atlas-sarjaan kuuluu kolme luokkaa: Elite Atlas (~100 €), Atlas Three (~80 €) ja Atlas One (~50 €). Kaikki tuotteet on suunniteltu yhdessä e-urheilujoukkudeiden kanssa.Elite Atlas on linjan lippulaiva. Kuulokkeissa on 50 mm Nanoclear-elementit ja TruSpeak-mikrofoni. Ehkä mielenkiintoisimpana ulkoisena seikkana kuulokkeiden pehmusteissa on otettu huomioon myös silmälaseja käyttävät pelaajat.Kaikkien kuulokkeiden ennakkotilaukset ovat alkaneet ja niiden pitäisi päätyä kauppoihin syyskuun lopussa. Ehkä näistä saadaan meillekin testiin jokin versio.