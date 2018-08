GeForce RTX 2080 Tin tekniset tiedot paljastuivat

Nvidian on ensi viikolla määrä julkistaa uuden sukupolven näytönohjaimia ja on ensi viikolla määrä julkistaa uuden sukupolven näytönohjaimia ja VideoCardz.com-sivusto väittää tietävänsä ohjaimien tekniset tiedot. Ohjaimet esitellään maanantaina 20. elokuuta Gamescom-messujen alla.

Sivuston lähteiden mukaan Nvidia esittelee ensi viikolla GeForce RTX 2080:n ja sen tehokkaamman isoveljen GeForce RTX 2080 Tin. VideoCardz.comin mukaan GeForce RTX 2080 Tissä 11 gigatavun edestä GDDR6-näyttömuistia, 352 bitin muistiväylä ja 4352 CUDA-ydintä. Muistin tyyppi on siis päivittynyt GT 1080 Tihin nähden ja CUDA-ytimien määrä on kasvanut 20 prosentilla.GeForce RTX 2080:ssä on puolestaan kahdeksan gigatavua GDDR6-muistia, 256 bitin muistiväylä ja 2944 CUDA-ydintä.Sivuston mukaan sen lähteistä paljastuu myös ohjaimien kellotaajuudet, mutta niitä se ei paljastanut jutussaan, koska taajuudet saattavat koskea vain ohjainbrändin kustomoimaa mallia. Sivusto ei siis välttämättä tunne referenssiohjaimen taajuuksia.Uusien ohjaimien kärkiominaisuus ei välttämättä ole niiden absoluuttinen suorituskyky, vaan Nvidia tulee todennäköisesti käyttämään paljon aikaa ohjaimien sisältämään säteenjäljityspiirin tarjoamiin mahdollisuuksiin. Säteenjäljityksen ansiosta pelien valaistus voidaan toteuttaa laskennallisesti ja reaaliaikaisesti, jolloinen olosuhteet voidaan simuloida hyvin realistisesti.