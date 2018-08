Nvidian uusi näytönohjainsukupolvi mahdollistaa reaaliaikaisen 8K-videoeditoinnin

Nvidia esitteli tällä viikolla uuden Turing-arkkitehtuurin, jota käytetään yhtiön uusissa RTX-näytönohjaimissa. Tästä ainoa esimerkki on tosin tässä vaiheessa vielä kymppitonnin Quadro RTX 8000, jonka mahdollisuuksia on nyt selvitetty videoeditoinnin suhteen.

Valmistajan omassa blogissa kerrotaan yhteistyöstä kameravalmistaja REDin kanssa, joka on johtanut uusien Turing-piirien huipputason videoeditointiominaisuuksiin. Nvidian mukaan Turing-arkkitehtuurin Quadro RTX -kortit tuovat reaaliaikaisen 8K-videoeditoinnin vain yhdellä suorittimella ja grafiikkapiirillä.Kuten tekstissä selvitetään niin 8192×4320-resoluution videon editoiminen on superraskasta puuhaa ja vaatii prosessointitehoa, jota tätä nykyä ei löydy tavallisesta PC-kokoonpanosta. Toki voi kysyä onko esimerkiksi Quadro RTX 8000:lla varustettu PC enää tavallinen lainkaan, sillä kortilla on hintaa 10 000 dollaria.Nvidian mukaan tämä on silti puolet halvempaa kuin samaan kykenevän työaseman ostaminen aiemmin.Joka tapauksessa esimerkiksi RED-kameroiden tuottamaa 8K-materiaalia on paljon helpompi muokata, kun PC pyörittää sitä reaaliajassa ilman nykimistä ja odottelua. Ammattilaiskäyttöön siis uudet Quadrot ovat varmasti tervetulleita.Ei myöskään hätää, jos olet ennemminkin pelaaja kuin videoeditoinnin ammattilainen. Ensi viikolla Nvidialta on tulossa uusia grafiikkakortteja myös huvikäyttöön, ja ainakin GeForce RTX 2080 vaikuttaa vahvistetulta