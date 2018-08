Nvidia esitteli Turing-arkkitehtuurin – Sisältää dedikoidun säteenjäljityspiirin

Nvidia Turing-grafiikka-arkkitehtuurinsa. Uutta on muun muassa dedikoitu RT Core -laskentaydin, joka hoitaa kaikki säteenjäljitykseen (ray-tracing) liityvät laskentatehtävät. Ennakko-odotusten mukaisesti on esitellyt uuden sukupolven-grafiikka-arkkitehtuurinsa. Uutta on muun muassa dedikoitu RT Core -laskentaydin, joka hoitaa kaikki säteenjäljitykseen (ray-tracing) liityvät laskentatehtävät.

Valaistuksen käyttäytymisen reaaliaikaisen laskemisen mahdollistava piiri löytyy Turing-pohjaisesta ammattikäyttöön tarkoitetusta Quadro RTX 8000 -grafiikkaohjaimesta. Ohjaimesta löytyy myös 567 Tensor-ydintä, joiden arkkitehtuuria on kuitenkin parannettu Volta-arkkitehtuurista. Tensor-ytimiä käytetään apuna säteenjäljityksessä, mutta niitä hyödynentään myös tekoälypohjaisessa laskennassa.CUDA-ytimiä grafiikkapiirillä on 4608 kappaletta ja GDDR6-pohjaista muistia on peräti 48 gigatavua.Nyt paljastettu grafiikkaohjain maksaa 10 000 dollaria, joten se ei sovellu peruspelaamiseen, vaan pikemminkin kovan luokan mallintamiseen. Gamescom järjestetään kuitenkin jo ensi viikolla ja siellä Nvidian odotetaan esittelevän uusia kuluttajatuotteita.