AMD:n uusi 32-ytiminen huippupiiri Ryzen Threadripper myyntiin, hinta lähes kaksi tonnia

AMD on julkaissut vihdoin uuden intensiivisimpäänkin moniajokäyttöön tarkoitetun Ryzen Threadripper -huippupiirin ennakkomyyntiin. Kyseessä on peräti 32 ytimen ja 64 säikeen Ryzen Threadripper 2990WX, joka julkistettiin ensi kertaa kesäkuussa.



Nyt 2990WX-huippupiiri on myös ennakkotilattavissa. Toisen sukupolven piiri sisältää mm. uuden Zen+-arkkitehtuurin, joka toteutetaan 12 nanometrin prosessilla. TR4-kannalla varustettu suoritin sopii nykyisiin X399-emolevyihin, mutta vaatii BIOS-päivityksen.



Esimerkiksi Cinebenchin monisäikeisten testin maailmanennätyksen kaapannut piiri tarjoaa 3 gigahertsin kellotaajuuden,joka kasvaa boostin myötä aina 4,2 gigahertsiin asti.



Potkua piirissä siis kelpaa taatusti niin PC-harrastajan kuin intensiivisen videoammattilaisen tai muun editoijan tai renderöijän tarpeisiin, mutta se ei ole suunnattu aivan mille tahansa kotikoneelle kynäripelaamiseen. Tästä kertoo tietysti myös hintalappu, $1799, joka kääntyy todennäköisesti vähintäänkin samaan eurosummaan.

Ryzen Threadripper 2990WX:n ennakkomyynti on siis alkanut, mutta kauppohin piiriä saapuu viikon päästä eli 13. elokuuta alkaen. WX-tehosarjasta löytyy myös 24-ytimen ja 48-säikeen 2970WX, jolla hintaa on $1299, mutta sitä joudutaan odottamaan vielä ensi kuuhun.



X-sarjan 16- ja 12-ytimiset mallit (hinta $899 ja $649) saapuvat myös ensi kuussa.



Inteliltä odotetaan vastausta 28-ytimisellä uudella piirillä vielä tämän vuoden puolella, joka pystyy nykyistä parin tonnin i9-huippumallia paremmin haastamaan uuden Threadripperin.