Uudistettu iPad tulossa syksyllä? iOS 12 paljasti tietoja siitä

Applen julkaiseman iOS 12 -käyttöjärjestelmän viidennestä beta-versiosta on löydetty heikkoja signaaleja, jotka viittaisivat ohutreunaisen iPadin julkaisuun lähiaikoina. Apple on nimittäin päivittänyt käyttöjärjestelmän ikoneja ja sieltä löytyy hyvin ohuilla reunoilla varustettu tabletti.

Huomioitavaa on sekin, että tabletin ikonissa ei käytetä enää lainkaan kotinäppäintä, vaan se on jäänyt reunaleikkurin myötä kokonaan pois. Sen voidaan tulkita olevan merkki siitä, että tabletissa käytettäisiin Face ID -kasvojentunnistusta, kuten iPhone X:ssä. Tosin tabletin ikonissa ei ole myöskään enää etukameraa, mutta oletettavasti sellainen uudestakin iPadistä löytyy.IPadiin ei näyttäisi kuitenkaan tulevan iPhone X:stä tuttua lovea näytön yläosaan, vaan siihen on jätetty kenties käyttömukavuuden takia hieman enemmän reunaa.Jo kesäkuussa sovelluskehittäjä Guilherme Rambo huomasi, että iOS 12:n beta-versiossa oli tarvittavat koodit Face ID -tuen lisäämiseksi iPadiin. Vaikuttaa vahvasti siltä, että designiltaan ja tekniikaltaan uudistettu iPad olisi tulossa markinoille tänä syksynä.