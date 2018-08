Tablettien myyntilukemat vapaapudotuksessa, valopilkkuna Huawei

Jo vuosien ajan tablet-markkinat ovat olleen laskusuhdanteessa ja trendille ei vaikuta näkyvän loppua. Jopa Applella on ollut vaikeuksia saada iPadin myyntiä takaisin kasvuun, vaikka biljoonan dollarin yhtiö on tablet-markkinoiden selvä kuningas.

Uudet tilastot kertovat, että Apple on pitänyt myyntilukemat jokseenkin samoissa lukemissa, mutta muuten tablet-myynti on laskenut kuin lehmän häntä – paitsi yhdellä valmistajalla. Suurimmista valmistajista vain Huawei on onnistunut kasvattamaan merkittävästi myyntilukemiaan.Tutkimusyhtiö IDC:n uuden raportin mukaan Huawein tablet-myynnissä oli kasvua 7,7 prosenttia, joka ei kuulosta erikoiselta, mutta ottaen huomioon, että Applen alle prosentin kasvun lisäksi listalla on vain pitkiä miinuksia, kuten Samsungin -16,1%, niin Huawein tulos näyttäytyy paremmassa valossa.Tabletteja myytiin vuoden toisella neljänneksellä yhteensä 33 miljoonaa kappaletta, joka on edelliseen vuoteen nähden 13,5 prosenttia vähemmän. Applen osuus maailmanlaajuisista tablet-markkinoista on kasvanut yli kolmannekseen, kun Amazonin myynti on puolestaan hyytynyt kolmanneksen verran.Applelta odotetaan lähitulevaisuudessa mm. uutta iPad Pro -mallia.