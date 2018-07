Intel lykkää Cannon Laken massatuotanto – Kaupallistaminen alkaa vasta ensi vuoden lopulla

Tuotantoprosessien pienentäminen on jatkuvasti työläämpää ja kalliimpaa, minkä myös Intel on joutunut toteamaan. Osavuosituloksen julkaisun yhteydessä puolijohdevalmistaja joutui toteamaan, että 10 nanometrin prosessilla valmistetut Cannon Lake -suorittimet ovat valmiita kaupalliseen käyttöön vasta vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla

Näillä näkymin ensimmäiset Cannon Lake -prosessoreihin perustuvat tietokoneet ennättävät kauppoihin joulumyyntiin. Aiemmin julki tulleiden tietojen mukaan Intelin ongelmana on saada tuotantoprosessin saanto tarpeeksi kaupallistamisen näkökulmasta tarpeeksi korkealle. Tällä hetkellä yhtiö joutuisi heittämään pois liian paljon puolijohdeaihioita viallisiksi valmistuneiden piirien takia jos se yrittäisi tuottaa prosessoreja väkisin.Tuotannon aloittamisen viivästyminen ei ole sekään ilmaista, kun kilpailijat hönkivät niskaan.Intel julkaisi ensimmäisen Cannon Lake -prosessorin toukokuussa. Kyseessä on kevyisiin kannettaviin tarkoitettu Core i3-8121U -prosessori. Teknisesti voidaan siis sanoa, että Intel on jo aloittanut mikroarkkitehtuurin kaupallistamisen, mutta käytännössä massatuotannon aloittamista joudutaan vielä odottamaan useita kuukausia.