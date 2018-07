Google hyökkää tekoälymarkkinoille – Tarjoaa yrityksille tekoälysuoritinta

Google on esitellyt yritysasiakaskäyttöön Edge-suoritinpiirin, joka on suunniteltu käytettäväksi tekoälyprosessointiin. Kiihdytinpiirin tarkoituksena on optimoida tekoälylaskentaa yritysten sisäisessä käytössä, kuten esimerkiksi konenäköä hyödyntävissä sovelluskohteissa.

TPU:ksi (Tensor Processing Unit) nimetty piiri on looginen jatke Googlen datakeskuksiin asennettuihin laskentayksiköille, joiden tehtävänä on optimoida ja määrittää tekoälylaskennassa käytettäviä algoritmeja. Googlen visiossa siis tekoälyalgoritmeja opetetaan paremmiksi palvelinpiireillä ja valmista algoritmia ajetaan tämän jälkeen nyt julkistetulla Edge-piirillä.Googlen motivaatio ryhtyä piirikehittäjäksi on luonnollisesti se, että se pystyy tehokkaammin myymään yrityksille omia pilvipalveluitaan. Google pystyy tarjoamaan lähes kaiken tekoälyn hyödyntämiseen tarvittavat komponentit: TensorFlow-koneoppimiskirjaston, pilvilaskentakapasiteettia sekä paikanpäällä yrityksessä käytettävän raudan Edge TPU:n muodossa.