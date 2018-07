Samsung lupaa lisää suorituskykyä ja enemmän akkukestoa – Esitteli LPDDR5-muistin

Samsung on esitellyt ensimmäisen kahdeksan gigabitin LPDDR5-muistipiirin. Yhtiön mukaan entistä nopeampi mobiililaitteisiin tarkoitettu muistipiiri soveltuu erityisen hyvin tekoälyteknologian ja 5G-ratkaisujen sovelluskohteisiin.



10 nanometrin tasoisella tuotantoprosessilla valmistettu 8 Gb:n piiri kasvattaa tiedonsiirtonopeutta sekä madaltaa tehonkulutusta olennaisesti. Tiedonsiirtonopeuden osalta LPDDR5 on jopa 50 % nopeampi ja pystyy siirtämään sekunnissa 6400 megabitin edestä dataa – Samsungin ynnäilyjen mukaan se tarkoittaa 14 HD-tasoista elokuvaa.



Uusi muistiteknologia on kehitetty vähävirtaisuus edellä, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että LPDDR5-muistin tehonkulutus levossa on jopa puolet alhaisempi kuin LPDDR4X:llä. Kokonaisuudessaan uuden muistin arvioidaan kuluttavan 30 prosenttia vähemmän tehoa kuin edeltäjänsä.



Samsungin mukaan se on valmis aloittamaan uusien muistipiirien massatuotannon sen globaalien asiakkaiden vaatimassa aikataulussa.