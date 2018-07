Uutta potkua graafikoille – Uudet MacBook Prot tulivat myyntiin

Eilen uutisoimme Applen tulevasta syksystä, joka tuntuisi olevan joka saralla laitejulkaisujen täyttämä. Ruuhkaa yhtiö helpottaa hieman esittelemällä uudet MacBook Pro -kannettavat jo nyt – syystä tai toisesta niitä ei haluttu esitellä kesäkuun alussa WWDC-messuilla.

Nyt julkistetut MacBook Prot (13 ja 15 tuuman mallit) ovat Touch Bar -versioita eli perinteiseen näppäimistöön tukeutuvia malleja ei päivitetty, eikä niitä ehkä tullakaan enää päivittämään. Myöhemmin syksyllä tai lähempänä koulujen alkua Apple saattaa esitellä päivitetyt MacBookit, iMacin, Mac minin ja MacBook Airin korvaajan.Suurta muodonmuutosta Touch Barilla varustetut MacBook Prot eivät ole kokeneet, vaan ne ovat ulkoisesti samanlaisia kuin edeltäjänsä. Suoritin on päivitetty Intelin kahdeksannen sukupolven Core -prosessoreihin ja suorituskykyä on ainakin Applen mukaan tullut 70–100 prosenttia lisää. Tehokkaammassa 15 tuuman mallissa vaihtoehtoina ovat kuusiytimiset Core i7- ja Core i9 -prosessorit, kun taas 13 tuuman mallissa pitää tyytyä neliytimisiin Core i5:een tai i7:ään.Kookkammassa MacBook Prossa käytetään Radeon Pro -grafiikkaprosessoria ja 13 tuuman mallissa pitäydytään Intelin Iriksissä. Uutta päivitetyissä MacBook Proissa on näyttöjen (myös Touch Barin näytön) tuki True Tone -tekniikalle. Näyttöjen värisävy siis mukautuu haluttaessa ympäristön valaistuksen mukaan.MacBookit eivät ole mitään halpoja laitoksia. Pienemmän 13 tuuman mallin hinnat alkavat 2099 eurosta ja 15 tuuman mallin hinnat alkavat 2899 eurosta. Kallein vaihtoehto maksaa muhkeat 8059 euroa.Lisää graafista suorituskykyä tarvitseville tarjotaan Blackmagic Designin kehittämää ulkoista Radeon Pro 580 -näytönohjainta, joka kytketään kannettavaan Thunderbolt -liitännän kautta. Tornilla on hintaa 695 euroa