Kurjuus on ohi – Tietokonemyynti lähti vihdoin nousuun

Tietokonekauppa on saavuttanut pohjakosketuksen ja lähtenyt ensimmäistä kertaa kasvuun yli kuuteen vuoteen. Viimeksi tietokonemyynnissä mitattiin kasvulukemia vuoden 2012 alussa.

Kuudessa vuodessa on tultu reippaasti myyntilukemissa alaspäin, sillä vuoden 2012 alussa myytiin IDC:n mukaan noin 88 miljoonaa tietokonetta. Nyt huhti-kesäkuun aikana myytiin maailmanlaajuisesti vain 62 miljoonaa tietokonetta, kasvua viime vuoden samaan ajankohtaan nähden on kuitenkin 2,7 prosenttia. Gartner on samoilla linjoilla , mutta se arvioi kasvun olevan hitaampaa – vain 1,4 prosenttia.IDC ja Gartner kuitenkin mittaavat PC-myyntiä eri tavoilla. IDC ei laske mukaan Surface Pron kaltaisia Windows-pohjaisia laitteita, jotka voidaan irrottaa näppäimistöstä. Gartner laskee vuorostaan nämä laitteet mukaan, mutta ei laske Chromebookeja mukaan tilastoihin.Gartnerin mukaan tietokonekaupan vilkastuminen saattaa selittyä yrityksissä alkaneilla laitepäivityksillä. Erityisesti Lenovo on napannut markkinaosuutta vuoden aikana ja se kirii jo HP:tä kiinni (23,9 % vs 22,1 %).