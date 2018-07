Muuttuuko iPadien ulkonäkö syksyllä täysin? Applelta tulossa paljon laitejulkistuksia

Syksystä on tulossa taas vaihteeksi Apple-julkistusten suhteen tavallista vilkkaampi. Mikäli Ming-Chi Kuon tiedot pitävät paikkansa, niin luvassa on kolme uutta iPhonea, uudet Apple Watchit, iPad Prot, AirPodsit ja päivitettyjä Macejä.



iPhonien osalta uutisointia on riittänyt vuoden verran, joten niihin ei liene tarpeellista palata. Tiedossa on siis tehokkaampi iPhone X sekä sen pohjalta suunniteltu kookkaampi Plus-versio ja Applen hintahaitarin alapäähän suunniteltu LCD-näyttöinen iPhone.



Tablettien osalta on tulossa muotoilullisiakin muutoksia, sillä Apple aikoo siirtyä iPad Proissa Face ID -kasvojentunnistukseen. Käytännössä se tarkoittaa Touch ID:n hylkäämistä, jolloin iPadin näyttöä voidaan kasvattaa ja kehyksiä kaventaa. Kuon mukaan kookkaamman iPad Pron näytön koko pysyy 12,9 tuumassa, mutta 10,5 tuuman mallin korvaajaksi olisi tulossa 11-tuumainen iPad Pro. Saa nähdä tulee iPhone X -tyylinen muotoilu myös iPadeihin.



MacBook, MacBook Pro ja iMac ovat saamassa uudet suorittimet sekä merkittäviä näyttöön liittyvä parannuksia. Mac mini -tietokone on myös vihdoin saamassa uutta potkua. Apple panostaa tietokoneissa enemmän alempaan hintaluokkaan ja tiedossa on MacBook Airin korvaava edullinen kannettava.

Uusia Apple Watch malleja on tulossa kaksi kappaletta ja niissä on 1,57 ja 1,78 tuuman näytöt sekä parannettu sykemittaus. Lisälaitteiden osalta voidaan odottaa AirPower-latausalustaa ja uusia AirPodseja.