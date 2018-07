Kohtuuhintainen Surface Go on totta – Tällainen on Microsoftin uutuus

Surface-kannettavien ja -tablettien hinnat ovat olleet turhan suolaisia useimpien kuluttajien makuun, mutta ne ovatkin olleet pääasiassa ammattilaisille suunnattuja työkaluja. Microsoftilta on nyt kuitenkin tullut tavallisen kuluttajan lompakolle sopiva tabletti: Surface Go.



Surface Gon muotokieli on samankaltainen kuin aiemmissa Surface Pro -tuotteissa, mutta näyttö on pienentynyt kymmeneen tuumaan (1800 x 1200 pikseliä) ja suorituskyky on Prentium Gold -suorittimen myötä laskenut vaatimattomammalle tasolle. Integroitu kickstand-tuki Surface Gosta kuitenkin löytyy ja sille on saatavilla samat lisälaitteet kuin Prollekin: Surface Go Type Cover ja Surface Pen maksavat molemmat 99 dollaria. Jos Type Cover -näppäimistösuojan trackpad ei riitä, niin Microsoftin valikoimista löytyy myös 35 dollarin mobiilihiiri.



Tabletista tulee myyntiin kaksi mallia. Edullisemmassa (399 dollaria) tabletissa on neljä gigatavua käyttömuistia ja 64 gigatavua tallennustilaa, kun taas satasen kalliimmassa versiossa muistia on kuusi gigatavua ja tallennustilaa 128 gigatavua. Molemmat ovat Wi-Fi-versioita, mutta niistä on tulossa myös LTE-mallit markkinoille myöhemmin. Akusta luvataan riittävän potkua yhdeksän tunnin yhtäjaksoiseen työskentelyyn.