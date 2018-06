AMD esitteli uuden sukupolven tehoprosessorit – Threadripper 2:ssa on 32 ydintä

AMD on esitellyt toisen sukupolven Ryzen-prosessorin , tarkemmin sanottuna yhtiö päivitti mallistonsa yläpäähän sijoittuvan Threadripper-suorittimen. Uutuudet on koottu 12 nanometrin prosessilla valmistetuista Zeppelin-piisiruista.

Uuden sukupolven Threadripperissä on aktivoitu aiemmin käytöstä poistetut Zeppelin-piirit, minkä johdosta niiden ytimien kokonaislukumäärä nousee jopa 32 kappaleeseen. Ensimmäisen sukupolven Threadripperissä ytimiä oli ainoastaan 16 kappaletta. Säikeitä 2000-sarjan Threadripper kykenee suorittamaan samaan aikaan jopa 64 kappaletta.Peruskellotaajuus on pudotettu ensimmäisen sukupolven 3,4–3,5 gigahertsistä tasan kolmeen gigahertsiin. Tästä huolimatta uusille suorittimille on lyöty peräti 250 watin TDP-arvo, mutta AnandTechin tietojen mukaan kyse on varman päälle pelaamisesta: suorittimet eivät yleensä lämpene näin paljoa. Uudetkin piirit tukevat X399-piirisarjaa, mutta kaikki nykyiset emolevyt eivät välttämättä kykene ruokkimaan tarpeeksi virtaa suorittimille, minkä takia myyntiin on todennäköisesti tulossa Refresh-versiointeja.2000-sarjan Threadripperit tulevat saataville kolmannen vuosineljänneksen aikaan. AnandTechin mukaan myynti alkaisi elokuun paikkeilla.