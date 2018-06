Joko ARM-pohjainen Windows alkaa kiinnostaa? Qualcommilta uusi Snapdragon 850

Microsoft kiirehti vuosia sitten ARM-pohjaisiin Windows-tabletteihin, mutta kuluttajien tai PC-valmistajien suunnalta ei kiinnostusta herunut Windows RT:tä kohtaan. Mutta usko ARM-pohjaisiin Windows-tietokoneisiin ei kuitenkaan sammunut.



Ohjelmistojätti on elvyttänyt ARM-pohjaisille suunnitellun käyttöjärjestelmähankkeen Windows 10:n myötä ja Qualcomm on ottanut alusta alkaen siitä hyvin onkeensa. Piirijätti onkin nyt esitellyt Computexissa uuden Snapdragon 850 -järjestelmäpiirin, joka on suunniteltu varta vasten Windows 10 -tietokoneita varten.



Snapdragon 850 sisältää suorituskykyisen prosessorin lisäksi integroidun LTE-modeemin, joten tietokone voi olla Internetissä matkapuhelinverkon kautta melkeinpä missä vain. Qualcomm lupaa myös pitkää akkukestoa ja välitöntä käynnistystä.



Piiri on käytännössä modifioitu versio Snapdragon 845:stä ja se on suunniteltu vain tietokoneisiin. Älypuhelimiin Snapdragon 850:tä ei tule.