Applen uutispommi – Mac saa tuen iOS-sovelluksille

Apple paljasti WWDC:ssä hartaasti odotetun uutisen: Yhtiö aikoo yhtenäistää Mac- ja iOS-ekosysteemejä lisää mahdollistamalla mobiilisovellusten käytön Mac-tietokoneilla. Apple kuitenkin alleviivasi voimakkaasti, ettei se aio yhdistää millään tavalla käyttöjärjestelmiä toisiinsa vaikka niissä onkin paljon samaa ja tulevaisuudessa samankaltaisuuksia on lisää.



Motiivi rakentaa macOS:ään yhteensopviuus iOS-sovelluksille on ilmeinen: iPadille ja iPhonelle on kehittynyt valtava määrä sovelluksia, joista olisi hyötyä myös Mac-ympäristössä. Käyttöjärjestelmästä toiseen porttaus ei ole kuitenkaan täysin triviaalia, minkä takia monet sovelluskehittäjät ovat luopuneet ajatuksesta tuoda iOS-sovellus Mac-tietokoneille.



Jos tempulla saadaan parannettua Macin sovellustarjontaa, lisää se tietokoneiden houkuttelevuutta kuluttajien keskuudessa ja sitä kautta ohjelmistokehittäjät satsaavat enemmän aitoihin Mac-sovelluksiin.



Apple demosi uudella tekniikalla tuotettuja sovelluksia jo eilen. Esimerkiksi MacOS Mojavesta löytyvät Apple News- ja Osakkeet-sovellukset on kehitetty porttaamalla iOS-sovellus Macille.

Yhtiön tavoitteena on, että Macin iOS-sovellustuki olisi valmis vuoden 2019 aikana. Voi myös toki olla, että Applen pitempiaikaisena tavoitteena on pohjustaa Macin siirtymistä Intelin prosessoreista ARM-pohjaisiin piireihin.