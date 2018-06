Apple uudisti macOS:ää: Mojavessa uutta tuuma teema ja Facebook-seurannan esto

Apple on tänään kertonut uudistuksia macOS-käyttöjärjestelmään. Applen työpöytäalustan uusi versio kantaa nimeä macOS Mojave, joka on tietysti nimetty Kalifornian aavikon mukaan.

Mojave tuo mukanaan odotetusti muun muassa tumma moodin (dark mode), joka on yksi pyydetyimmistä ominaisuuksista. Moodissa niin taustakuva, ikkunat kuin muutkin käyttöjärjestelmän elementit on muutettu tummemmaksi, jotta se soveltuisi paremmin mm. yöllä käytettäväksi.Työpöydän merkittävin uusi ominaisuus on työpöydän pinot (desktop stacks), jotka toimivat hieman kansioiden tavoin, mutta avaavat pinon sisältämät kuvakkeet suoraan työpöydälle kunnes pino kasataan klikkauksella takaisin.Finder puolestaan sai uuden Gallery-näkymän, joka tarjoaa esimerkiksi suuret kuvat ja yksityiskohtaiset metatiedot kuvatiedostoista. Quick look -ominaisuus puolestaan on myös monipuolisempi ja siitä voi suoraan muokata kuvia ja jopa videoita.Kuvakaappauksissa mallia on otettu Windows-puolelta ja nyt kuvakaappauksia voi muokata helposti oikeaan alanurkkaan ilmestyvästä ikkunasta heti kaappauksen jälkeen.Continuity saa puolestaan uuden Continuity Camera -ominaisuuden, jolla voi käyttää helposti omaa taskussa olevaa puhelinta esimerkiksi kuvan lisäämiseen suoraan dokumenttiin ilman turhia tiedostojen siirtämisiä. Se toimii myös dokumenttien skannaamiseen.Apple on myöskin lisännyt tietoturvaominaisuuksia sovelluskehittäjille ja yhä useampi macOS:n sovellus tukee tiukempaa tietoturvaa. Vielä tätä merkittävämpi tietoturvauudistus on, että Facebookin tykkäys ja kommenttikentät eivät enää seuraa käyttäjää ilman hyväksyntää Safaria käyttäessä. Lisäksi muukin yksittäisen Safari-käyttäjän seuranta on jatkossa huomattavasti hankalampaa.Mac-tietokoneet saivat myös uuden Mac App Storen. Uusittu App Store tarjoaa nyt uuden ulkonäön ja navigoinnin, joka koostuu uudesta valikosta. Valikosta löytyy vaihtoehdot Discover (löydä), Create (luo), Work (työ), Play (leikki), sekä Categories (kategoriat) ja tietysti Updates (päivitykset).Metal-päivitykset puolestaan paremmat tuet muun muassa ulkoisille grafiikkakorteille, joilla saa huomattavasti parempaa graafista suorituskykyä niin MacBookeille kuin iMaceille. Metal-päivitys myös parantaa koneoppimiseen tarvittavaa suorituskykyä.Päivitys saapuu myöhemmin syksyllä kaikille macOS-käyttäjille ja testaajille jo tänään.