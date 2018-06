Vuoto paljastaa macOS:n tulevan käyttöliittymän tumman teeman

Vuoden yksi tärkeimmistä teknologiatapahtumista lähestyy kovaa vauhtia. Ensi viikolla Tim Cook avaa Applen World Wide Developer Conference -tapahtuman, jossa kerrotaan käyttöjärjestelmäuudistuksista.

Ladies and gentlemen, I give you Xcode 10 on macOS 10.14. Dark Appearance, Apple News, App Store w/ video previews pic.twitter.com/rJlDy81W4W — Steve Troughton-Smith (@stroughtonsmith) June 2, 2018

WWDC 2018 pitänee sisällään mm. iOS 12 sekä macOS 10.14 -päivitysten esittelyn, joista jälkimmäisestä onkin vuotanut kuvia jo ennen tilaisuutta.Sovelluskehittäjä Steve Troughton-Smith on paljastanut kuvakaappauksia, jotka kertovat uudesta moodista. Dark Appearance -tila teemoittaa kokomacOS-käyttöliittymän tummaksi, joka on ollut monien toivelistalla jo vuosia.Käyttöliittymäelementtien lisäksi myös tausta on tumma, joka tarkoittanee, että Apple tuo kaksi eri taustaa eri moodeille. Lisätietoja jäämme odottamaan tiistain WWDC:n keynote-puheesta.