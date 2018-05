Uusi Windows 10 -päivitys tuo mm. paremmat kuvakaappaukset

Microsoft on kertonut uudesta Windows-päivityksestä, joka saapuu Windows 10 -koneille piakkoin. Nyt esiversiona julkaistu päivitys uudistaa mm. kuvakaappauksia ja tuo muita parannuksia.

Pienemmistä päivityksistä mainittakoon mm. ääniasetusten parannukset, uuden Focus assist -ominaisuuden tuominen peleihin, uusi akryylitausta Task view -näkymään sekä Windows-tietoturvapäivitykset.Näistä mielenkiintoisin on lienee Focus assist, joka tarjoaa mm. työskennellessä häiriöttömän ympäristön mykistämällä ilmoitukset. Nyt ominaisuus laajennetaan myös peleihin, joten jatkossa ilmoitukset eivät häiritse mikäli pelaat täydellä näytöllä eli full screen -tilassa.Tärkein uudistus on kuitenkin melkoisen iso muutos kuvakaappauksiin ja niiden muokkaamiseen. Windows 10:n kuvakaappauksien ottamisesta löytää tietoa täältä Kuvakaappauksien muokkaaminen esimerkiksi stylus-kynällä on jatkossa oma sovelluksensa, joka kantaa nimeä Screen Sketch. Monipuolisemman kuvakaappauksen ottaminenkin helpottuu, kun WIN + Shift + S -yhdistelmä käynnistää jatkossa työkalun, jolla voi voi ottaa erilaisia kuvakaappauksia ja jonka jälkeen popup-ikkunasta voi siirtyä myös muokkaamaan edellämainitussa Screen Sketch -sovelluksessa.Yksinkertaiseen kuvakaappaukseen voi käyttää tietysti Print screen -nappia (PrtScr). Tämä ei tosin ole oletuksena päällä edes päivityksen jälkeen, joten sen enablointi vaatii asetuksen päälle laittamista näppäinasetuksista. Lisäksi Action center -työkalussa on pikavalinta Screen snip ja kynää käyttävät voivat ottaa kuvakaappauksen päädyn nappia painamalla.