Intel joutuu nöyrtymään teknologian edessä – 10 nm:n prosessorit myöhästyvät

Uusiin tuotantoprosesseihin siirtyminen ei ole koskaan helppoa ja yhä vaikeammaksi se käy viivanleveyden ohentuessa. Tämä totuus on iskenyt Intelin kasvoille aiemminkin ja nytkin se joutuu lykkäämään 10 nanometrin tuotantoprosessiin siirtymistä. Intel tosin toimittaa jo nyt pieniä määriä 10 nm:n prosessoreita.



Aiemmin Intel vahvisti aloittavansa massatuotannon 10 nanometrin prosessilla vuoden 2018 lopulla, mutta nyt yhtiö on ilmoittanut tuovansa Cannon Lake -prosessorit markkinoille vasta vuoden 2019 alussa. Lisäaikaa 10 nanometrin prosessiin siirtymiselle on hankittu jo kertaalleen rikkomalla Intelin perinteinen tick-tock-kehityssykli: 14 nanometrin prosessoreita kehitettiin kahden sukupolven sijaan kolme kappaletta.



Mooren laki on ollut voimassa jo useita vuosikymmeniä, mutta nyt transistorit ovat niin pieniä, että niiden pienentäminen edelleen kahden vuoden syklissä on erittäin hankalaa.



Mobiilisuorittimissa käytetään ainakin nimellisesti 10 nanometrin piirejä jo nyt, mutta TSMC:n ja Samsungin 10 nanometrin tuotantoprosessit eivät ole teknisesti vertailukelpoisia Intelin vastaavan kanssa.