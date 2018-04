Microsoftilta päivitys Windows 10:lle, mukana uusi Timeline-ominaisuus

Microsoft on kertonut julkaisevansa pian uuden päivityksen Windows 10:lle. Kyseessä on April 2018 -päivitys, joka tarkoittaa, että päivitys julkaistaan tietysti vielä huhtikuun aikana. Itseasiassa maanantaina, joka on kuun viimeinen päivä.

Tietysti päivityksessä tulee läjä bugikorjauksia ja yleisempiä optimointimuutoksia, mutta mukana on myös yksi merkittävä uusi ominaisuus. Microsoft kutsuu ominaisuutta nimellä Timeline.Yhtiön mukaan Timeline avustaa käyttäjää löytämään tärkeät jutut riippumatta käytetyistä laitteista. Ominaisuus listaa viimeisen 30 päivän aikana käytetyt tiedostot aktiviteetin mukaan. Ominaisuus tukee myös iOS- ja Android-laitteiden Edge-selainta sekä Office 365 -ohjelmistoa, joten liikenteessä tehdyt muutokset löytyvät helposti kotona PC:n ääreen siirtyessä.Muihin uudistuksiin kuuluu erityisesti Edge-selaimen päivitys, jossa mukana on mm. välilehtien mykistäminen. Lisäksi uutta on saneluominaisuus, joka toimii läpi Windows 10 -käyttöjärjestelmän ja myös sovellusten sisällä, sekä Focus Assist -ominaisuus, jonka avulla saa hiljennettyä sosiaalisen median ja muut ilmoitukset, kun käyttäjä haluaa keskittyä esimerkiksi työntekoon.Focus Assist: Voit laittaa keskittymistä helpottavan Focus Assist -toiminnon päälle milloin tahansa, kun sinun tarvitsee työskennellä rauhassa häiriöiltä, kuten sosiaalisen median tai sovellusten ilmoituksilta. Toiminnon voi myös asettaa käynnistymään automaattisesti tiettyyn aikaan päivästä työrauhan takaamiseksi.Sanelu: Parannellun saneluominaisuuden ansiosta muistiinpanojen tekeminen tai vaikka esseen kirjoittaminen pelkkää ääntä käyttämällä on nyt helpompaa kuin koskaan.Lisää päivityksestä voit lukea Microsoftin julkaisusta